Находящийся в больнице Лев Лещенко спел для поклонников
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который в настоящее время находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, спел для поклонников. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
Ранее директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель запустил в соцсети флешмоб, попросив коллег и поклонников артиста исполнить песню «Надежда» из репертуара Лещенко.
В обращении к подписчикам певец поблагодарил всех за такой «домашний» флешмоб, отметив, что узнал о многих прекрасных исполнителях этой песни.
Лещенко передал подписчикам привет и спел для них отрывок из той же песни.
В конце видео артист призвал поклонников беречь свой дом, родных, близких и здоровье.
Лев Лещенко был госпитализирован с пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.
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