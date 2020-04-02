Заболевший коронавирусом Лещенко воссоединился с женой

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко чувствует себя хорошо, передает РИА «Новости» со ссылкой на его коллегу и друга Владимира Винокура.

По словам Винокура, Лещенко перевели в палату к жене. «Его перевели, уже третий день он в палате. Значит, хорошо себя чувствует... Тесты повторные сделают, он же в больнице лежит. Но у него ничего нет. Потому что, как его могли в палату к ней привести, конечно, проверили уже», — утверждает Винокур.

Ранее Лев Лещенко был госпитализирован с пневмонией. Она развилась на фоне коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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