Дочь Заворотнюк показала редкое фото с братом

24-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала в Instagram редкое селфи с младшим братом — 19-летним Майклом.

В подписи к фото Анна рассказала о том, как для нее важны родственные связи. «Несмотря на то, что Майк мой младший брат, я все равно чувствую в нем защиту и опору», — призналась она. Девушка также рассказала, что Майкл пишет и играет музыку и сочиняет стихи.

У Анны и Майкла есть и младшая сестра Мила, которой в этом году исполнится два года.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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