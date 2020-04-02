15-летнего сына Аллы Довлатовой экстренно госпитализировали

Телеведущая Алла Довлатов рассказала в Instagram, что ее 15-летнему сыну Павлу потребовалась срочная помощь врачей.

Паше стало плохо ночью, и скорая помощь прибыла за пять минут, в больнице состояние подростка стабилизировалось. «Надеюсь, что в регионах детям оказывают помощь так же незамедлительно», — написала она.

Довлатова не уточнила, что именно случилось с ее сыном.

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