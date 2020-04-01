Малышева объяснила возможность заражения главврача больницы в Коммунарке
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Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева своюо версию того, как мог заразиться коронавирусом главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, сообщает «Московский комсомолец».
По ее мнению, заражение могл произойти вне стен медучреждения, где работает Проценко.
Она отметила, что врачи надевают защитный скафандр, когда работают с пациентами «с доказанной инфекцией».
«Но любой врач выходит после работы из больницы и может заразиться хоть где», — сказала Малышева.
Накануне стало известно, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали COVID-19.
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