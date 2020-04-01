Малышева объяснила возможность заражения главврача больницы в Коммунарке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/309/12415309/RIAN_5623654.HR-pic905-895x505-21881.jpg">

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева своюо версию того, как мог заразиться коронавирусом главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, сообщает «Московский комсомолец».

По ее мнению, заражение могл произойти вне стен медучреждения, где работает Проценко.

Она отметила, что врачи надевают защитный скафандр, когда работают с пациентами «с доказанной инфекцией».

«Но любой врач выходит после работы из больницы и может заразиться хоть где», — сказала Малышева.

Накануне стало известно, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Малышева назвала коронавирус «сезонной инфекцией»