Самойлова решила развестись с Джиганом до четвертых родов

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Предпринимательница Оксана Самойлова у себя в Instagram рассказала, когда приняла решение развестись с рэпером Джиганом.

По ее словам, это случилось 2 месяца назад — еще до того, как она родила музыканту четвертого ребенка. «Я уже пережила внутри весь первичный шок, вчерашний пост новость для вас, я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Мои дети — моя сила, мое украшение, и я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду», — обратилась она к подписчикам своей страницы.

Самойлова и Джиган провели в браке 10 лет. Об их разводе стало известно после слухов об изменах со стороны артиста и его помещения в психиатрическую клинику.

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