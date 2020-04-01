Представитель заразившегося коронавирусом Лещенко рассказал о его состоянии
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал в беседе с изданием «Стархит» о состоянии певца, у которого был диагностирован коронавирус.
По словам Гайделя, госпитализированный Лещенко чувствует себя то лучше, то хуже, и борется с обширной пневмонией. «Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится», — сказал Гайдель.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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