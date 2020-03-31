Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.

По слвоам артистки, у нее начались сильные боли.

Накануне она почувствовала слабость, после этого — боли в левой нижней части живота.

Лазарева отметила, что ее доставили актрису в «чистой от коронавируса» машине скорой помощи в больницу. По е словам, у нее был «явно не он».

После боль прошла. Сейчас Лазарева ждет ответа от страховой компании по поводу того, оплатят ли ей операцию. У нее взяли анализы.