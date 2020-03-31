Фильм «Заражение» стал самым популярным на «КиноПоиске»

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Кадр из фильма «Заражение» (2011) Кадр из фильма «Заражение» (2011)
Кадр из фильма «Заражение» (2011)
Digital Image Associates

Фильм «Заражение» стал самым популярным на «КиноПоиске», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала.

Картина Стивена Содерберга рассказывает о распространении смертельного вируса.

Рост интереса к «Заражению» отмечен на фоне увеличения потока новостей о коронавирусе. За две недели страницу фильма просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.

29 марта дневная посещаемость «КиноПоиска» достигла исторического максимума в 3 млн 863 тыс. посетителей.