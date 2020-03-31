Фильм «Заражение» стал самым популярным на «КиноПоиске», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала.

Картина Стивена Содерберга рассказывает о распространении смертельного вируса.

Рост интереса к «Заражению» отмечен на фоне увеличения потока новостей о коронавирусе. За две недели страницу фильма просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.

29 марта дневная посещаемость «КиноПоиска» достигла исторического максимума в 3 млн 863 тыс. посетителей.