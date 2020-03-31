«Коронавирусный» вариант «Богемской рапсодии» набрал 3,5 млн просмотров

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Кавер на песню рок-группы Queen «Богемская рапсодия» американского исполнителя Адриана Граймса набрал 3,5 млн просмотров на YouTube за десять дней.

В варианте Граймса песня поется от лица заразившегося человека и в ней есть, в частности, такие слова: «Мама, я не хотел убивать этих людей, но мне нужно возвращаться на работу. Я снова делаю это, как будто люди не имеют значения».

Музыканта уже обвинили в бесчувственном отношении к заболевшим. «Моя жена медик, у нас двое детей, я знаю, как вирус может повлиять на мою семью. Когда моя жена уходит на работу, я всякий раз надеюсь, что у нас будет еще один день вместе», — ответил критикам Адриан Граймс.

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