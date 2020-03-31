Россияне в самоизоляции смотрят телевизор по четыре часа в день

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Россияне во время удаленной работы и самоизоляции стали больше смотреть телевизор, передает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.

На рабочей неделе с 23 по 27 марта зрители старше четырех лет в среднем тратили на телепросмотр дома и на дачах в среднем 3 часа 48 минут. Это на 4% больше по сравнению с предыдущей рабочей неделей (16-20 марта) и на 7% по сравнению с первой и второй неделей месяца.

Сильнее всего время просмотра выросло среди детей и молодежи в возрасте 18-24 лет и в дневное время. Среднесуточное время просмотра ежедневных новостей и информационно-аналитических передач выросло на 20% по сравнению с первыми двумя неделями марта. В марте 2019 года такой динамики не наблюдалось.

С 30 марта по 3 апреля в России указом президента Владимира Путина объявлена нерабочая неделя с сохранением за работниками зарплат. Эти меры направлены на недопущение распространения в стране коронавирусной инфекции.

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