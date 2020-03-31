У телеведущей Даны Борисовой случился срыв

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Телеведущая Дана Борисова у себя в Instagram призналась, что у нее случился срыв.

Об этом она рассказала, когда ее начали обвинять в том, что она якобы снова начала употреблять запрещенные вещества. «Срывы — это часть выздоровления, нормальная рабочая часть», — заявила она, намекнув, что и ее обвинители не идеальны. После она объяснила, как именно выглядел ее срыв. «Попила два дня по 30 капель корвалола , продается в любой аптеке без рецепта, стоит 30 рублей, содержит фенобарбитал! Чего страдать-то?» — писала она.

В 2017 году Дана Борисова проходила лечение от наркотической зависимости в реабилитационной клинике в Таиланде.

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