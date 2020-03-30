Россияне читают Стивена Кинга и Айн Рэнд на карантине

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До 70% читающих россиян во время карантина посвящают чтению больше времени, чем обычно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные книжного сервиса MyBook.

Лидерами среди произведений, которые россияне планируют прочитать или прослушать в ближайшие несколько недель, стали книги автора в жанре хоррор Стивена Кинга, а также роман-антиутопия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

Среди самых популярных жанров лидируют детективы, также в лидерах российская и зарубежная проза, в том числе произведения Льва Толстого и Бориса Акунина, фантастика и фэнтези.

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