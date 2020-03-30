Медведев отреагировал на смерть писателя-фронтовика Юрия Бондарева

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким писателя-фронтовика Юрия Бондарева.

В Facebook Медведев назвал смерть литератора большой утратой не только для его семьи, но и для отечественной культуры. «Талантливый и самобытный писатель, фронтовик, Юрий Васильевич создал немало замечательных произведений, полюбившихся нескольким поколениям читателей... Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным, близким, коллегам Юрия Васильевича Бондарева, всем, кто знал, любил и уважал его», — написал Медведев.

Он также назвал писателя человеком, обладающим твердыми принципами и умевшим отстаивать собственную позицию. «Убеждался в этом и во время личного с ним общения», — поделился политик.

Юрий Бондарев скончался 29 марта в возрасте 96 лет. Он написал книги о войне «Батальоны просят огня» и «Горячий снег».

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