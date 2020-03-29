Божена Рынска стала мамой

Журналистка Божена Рынска родила дочь и назвала ее Евгения. Об этом она написала в Instagram.

По ее словам, дочь уже научилась улыбаться и «агукать».

«Новая глава моей жизни <...> официально открыта», — отметила журналистка.

Ранее Рынска объявила о том, что ждет дочь от своего покойного мужа, бывшего генерального директора НТВ Игоря Малашенко. По ее словам, дочку Евгению вынашивает суррогатная мать.

Малашенко был найден мертвым 25 февраля этого года в своем доме в Испании. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть сооснователя НТВ произошла по причине самоубийства. С журналисткой они состояли в отношениях с 2011 года.

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