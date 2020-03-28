Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева возмутилась из-за толп несоблюдающих самоизоляцию людей в Москве. Видео она выложила на своей странице в Instagram.
«Меня разрывает! Задолбало! В городе яблоку негде упасть... Я ехала в собственной машине, окно боялась открыть. Дети гуляют, родители, старики... Что вы делаете? Вам жить надоело? Это реально опасно!» — сказала Гузеева.
Актриса отметила, что ей тоже скучно так сидеть дома и посоветовала тем, кому надоело жить — «убиться об стенку».
По состоянию на 28 марта в Москве выявлено 817 случаев заражения COVID-19.