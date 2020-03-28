Лев Лещенко пошел на поправку

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Юморист Владимир Винокур рассказал, что певец Лев Лещенко идет на поправку после госпитализации в связи с обнаружением у артиста коронавируса, передает РИА «Новости».

По словам Винокура, певцу даже позволили увидеть родных.

«Все нормально, вернули его к супруге, Ирине, в палату, они вместе. Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его», — сказал друг заболевшего.

О госпитализации Льва Лещенко стало известно 24 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

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