О состоянии здоровья Лещенко сообщила его жена

Композитор Игорь Крутой рассказал изданию «Московский комсомолец» о полученном от жены певца Льва Лещенко Ирины сообщении о состоянии здоровья артиста.

Так Ирина Лещенко заявила, что певца выписали из реанимации, он находится с ней в палате.

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала она.

О госпитализации Льва Лещенко стало известно 24 марта.

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