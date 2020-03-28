О состоянии здоровья Лещенко сообщила его жена
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Композитор Игорь Крутой рассказал изданию «Московский комсомолец» о полученном от жены певца Льва Лещенко Ирины сообщении о состоянии здоровья артиста.
Так Ирина Лещенко заявила, что певца выписали из реанимации, он находится с ней в палате.
«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала она.
О госпитализации Льва Лещенко стало известно 24 марта.
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