Департамент имущества Москвы судится с фондом покойного Задорнова

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Департамент имущества Москвы судится с благотворительным фондом, принадлежавшим покойному Михаилу Задорнову, а также Евгению Петросяну и Александру Ширвиндту.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Юмористы в 1998 году учредили организацию «Содружество»: для помощи русскоязычным в республиках бывшего СССР. Фонд арендовал у департамента здание гостиницы.

Михаил Задорнов скончался в 2017 году. Сейчас накопился долг за аренду в 6,5 млн руб. Утверждается, что власти города требуют у фонда покинуть здание, однако фактически помещение фонда в гостинице найти не смогли.

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