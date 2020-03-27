Департамент имущества Москвы судится с фондом покойного Задорнова
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Департамент имущества Москвы судится с благотворительным фондом, принадлежавшим покойному Михаилу Задорнову, а также Евгению Петросяну и Александру Ширвиндту.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Юмористы в 1998 году учредили организацию «Содружество»: для помощи русскоязычным в республиках бывшего СССР. Фонд арендовал у департамента здание гостиницы.
Михаил Задорнов скончался в 2017 году. Сейчас накопился долг за аренду в 6,5 млн руб. Утверждается, что власти города требуют у фонда покинуть здание, однако фактически помещение фонда в гостинице найти не смогли.
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