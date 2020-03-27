Maruv не может попасть на Украину из России
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Украинская певица Maruv в Instagram пожаловалась, что украинское консульство не может помочь ей вернуться домой из России.
Она рассказала, что ей сперва отвечали одной и той же фразой «Тот, кто хотел выехать, — уже выехал», а после стали сбрасывать звонок.
На Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 продлен до 24 апреля. С 27 марта Украина закрывает границы, в том числе и для тех сограждан, которые остаются в других странах.
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