Maruv не может попасть на Украину из России

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Украинская певица Maruv в Instagram пожаловалась, что украинское консульство не может помочь ей вернуться домой из России.

Она рассказала, что ей сперва отвечали одной и той же фразой «Тот, кто хотел выехать, — уже выехал», а после стали сбрасывать звонок.

На Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 продлен до 24 апреля. С 27 марта Украина закрывает границы, в том числе и для тех сограждан, которые остаются в других странах.

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