Бузова установила новый рекорд Instagram
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Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала в Instagram, что установила новый рекорд социальной сети.
Теперь на нее подписаны 20 млн пользователей. «Когда я создавала страницу, я даже подумать не могла, что у меня столько вас будет. Я благодарна каждому из вас за интерес, за активность и любовь, которую вы мне дарите ежедневно. Мои люди всегда со мной. Я вас безумно люблю», — поблагодарила поклонников она.
Как уточнил бойфренд певицы Давид Манукян, этого результата Бузова достигла первой в России.
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