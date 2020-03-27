Бузова установила новый рекорд Instagram

<img src="//img.gazeta.ru/files3/360/12881360/20171023_gaf_rs65_010-pic905-895x505-95359.jpg">

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала в Instagram, что установила новый рекорд социальной сети.

Теперь на нее подписаны 20 млн пользователей. «Когда я создавала страницу, я даже подумать не могла, что у меня столько вас будет. Я благодарна каждому из вас за интерес, за активность и любовь, которую вы мне дарите ежедневно. Мои люди всегда со мной. Я вас безумно люблю», — поблагодарила поклонников она.

Как уточнил бойфренд певицы Давид Манукян, этого результата Бузова достигла первой в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Елена Степаненко и Ольга Бузова будут вместе вести шоу

— Бузова и Брежнева поддержали жену Джигана после слухов о разводе

— «Хорошо, что не Бузова»: Милонова спросили о поездке Little Big на «Евровидение»