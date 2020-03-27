Навка рассказала о самочувствии после посещения вечеринки с больным Лещенко
Фигуристка и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка в беседе с изданием «Подъем» рассказала, как чувствует себя после посещения 13 марта дня рождения Аллы Крутой, где также присутствовал артист Лев Лещенко.
Накануне стало известно, что у Лещенко подтвердился коронавирус COVID-19. «Все у меня в хорошо. Уже две недели прошло с того момента, и все в порядке, слава богу», — сказала фигуристка.
Игорь Крутой и Ирина Аллегрова отказались говорить о возможной болезни. Также на празднике присутствовали Олег Газманов, Николай Басков, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва и другие.
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