Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку
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Певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован в столичную больницу в Коммунарке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, предварительно у Николаева диагностирован новый тип коронавируса COVID-19.
Информация о состоянии его здоровья не уточняется.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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