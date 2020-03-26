Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку

Певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован в столичную больницу в Коммунарке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным СМИ, предварительно у Николаева диагностирован новый тип коронавируса COVID-19.

Информация о состоянии его здоровья не уточняется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минздраве рассказали о состоянии здоровья Льва Лещенко

— Винокур опроверг сообщения о коронавирусе у Лещенко