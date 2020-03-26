Третьяковка в период карантина еженедельно теряет 19 млн рублей

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Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью «Известиям» рассказала, как на музей повлиял объявленный карантин.

Трегулова напомнила, что Третьяковка закрыта с 18 марта и пока до 10 апреля. «За прошлый год наш бюджет составил около 3 млрд руб., из них 42% мы заработали сами — это доходы от продажи входных билетов, экскурсий, лекций, образовательных программ, музейного магазина. По нашим подсчетам, мы теряем за каждую неделю карантина более 18,9 млн и около 64,8 млн за период с 18 марта по 10 апреля», — поделилась цифрами она.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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