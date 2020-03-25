Звезда «Терминатора» снимется в продолжении «Мандалорца»
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Американский актер Майкл Бин сыграет во втором сезоне сериала «Мандалорец», передает The Hollywood Reporter.
Майкл Бин играл в первом «Терминаторе», в фантастическом фильме «Чужие». Известно, что Бин предстанет в роли охотника за головами.
Второй сезон «Мандалорца», события которого развиваются во вселенной «Звездных войн», будет доступен подписчикам стримингового сервиса Disney+ в октябре 2020 года.
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