Звезда «Терминатора» снимется в продолжении «Мандалорца»

Американский актер Майкл Бин сыграет во втором сезоне сериала «Мандалорец», передает The Hollywood Reporter.

Майкл Бин играл в первом «Терминаторе», в фантастическом фильме «Чужие». Известно, что Бин предстанет в роли охотника за головами.

Второй сезон «Мандалорца», события которого развиваются во вселенной «Звездных войн», будет доступен подписчикам стримингового сервиса Disney+ в октябре 2020 года.

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