Винокур назвал диагноз госпитализированного Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление друга и коллеги певца Владимира Винокура.

По словам Винокура, Лещенко чувствует себя нормально. «Он сейчас лечится от двустороннего воспаления легких. Все нормально с ним. Не дождутся», — уточнил артист.

Ранее сообщалось, что Лев Лещенко был госпитализирован вместе с супругой в больницу в Коммунарке после поездки за границу и сдал тест на коронавирус.

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