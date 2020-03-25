Винокур назвал диагноз госпитализированного Лещенко
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление друга и коллеги певца Владимира Винокура.
По словам Винокура, Лещенко чувствует себя нормально. «Он сейчас лечится от двустороннего воспаления легких. Все нормально с ним. Не дождутся», — уточнил артист.
Ранее сообщалось, что Лев Лещенко был госпитализирован вместе с супругой в больницу в Коммунарке после поездки за границу и сдал тест на коронавирус.
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