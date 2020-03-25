«Союзмультфильм» показал первую серию «Пиратской школы»

Студия «Союзмультфильм» разместила на своем YouTube-канале первую серию нового мультсериала «Пиратская школа».

Главными героями мультфильма являются персонажи Киль, Фитиль и Бобо, они живут на Пиратском острове и учатся в Пиратской школе. Вместе друзья изучают окружающий мир и попадают в различные приключения. Первостепенными темами в сериале являются взаимоотношения главных героев с учителями, учениками, родителями.

Режиссером первого эпизода выступил один из создателей «Смешариков», «Атомного леса» и «Приключений Пети и Волка» Алексей Лебедев.

В первой серии под названием «Скрытый талант» рассказывается о скрытых сторонах жизни.

Предполагается, что на Youtube разместят 11 серий проекта.

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