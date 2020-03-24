Лев Лещенко сдал тест на коронавирус

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Концертный директор эстрадного исполнителя Льва Лещенко подтвердил, что он госпитализирован в больницу в Коммунарке, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Олега Олега Дмитриева, Лещенко и его супруга прилетели в Москву 11 марта с симптомами ОРВИ. Дмитриев утверждает, что визита врачей Лещенко не дождался. «Мы как прокаженные — к нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут», — поделился концертный директор. «Мы были в Канаде и США. Но Лев Валерьянович еще вынужденную посадку совершал в Марселе, поскольку Москва не принимала в тот день», — уточнил он.

Также Дмитриев рассказал, что Лещенко жаловался на легкие. В больнице у него уже взяли анализы на коронавирус, результат будет через три дня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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