Камерунский джазмен Ману Дибанго умер после заражения коронавирусом, сообщает TVC.

О том, что тест 86-летнего саксофониста на коронавирус нового типа оказался положительным, стало известно на прошлой неделе. Лечение музыкант проходил в одной из клиник Франции. По сообщениям некоторых источников, Дибанго мог заразиться в больнице, куда обращался в связи с другими проблемами со здоровьем.

Ману Дибанго наиболее известен по композиции Soul Makossa, которую выпустил в 1972 году. Джазмен продолжал выступать до последнего времени.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.