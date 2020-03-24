Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Эстрадный комик Евгений Петросян отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о якобы рождении у него и его супруги Татьяны Брухуновой ребенка. Его комментарий публикует портал Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что Петросян не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

«Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — заявил он.

Ране его супруга Брухунова также уклонилась от ответа на вопросы о материнстве.

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