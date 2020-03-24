Дэниел Крейг признался, что никогда не мечтал о роли Джеймса Бонда
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Британский актер Дэниел Крейг, сыгравший агента 007 Джеймса Бонда в «бондиане», заявил, что никогда не мечтал об этой роли, передает Metro.
Актер признался, что в детстве мечтал сыграть супергероя: Супермена или Человека-паука.
«Люди постоянно спрашивают у меня, мечтал ил я об этой роли. Но мой ответ — нет», — добавил Крейг.
Несмотря на это, актер признает, что ему посчастливилось получить одну из лучших ролей в кино. Он также уверен, что сможет сыграть кого угодно после Бонда.
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