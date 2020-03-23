Барбара Брыльска опровергла слухи о раке языка

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска в беседе с телеканалом «Звезда» опровергла сообщения СМИ о том, что у нее обнаружили рак языка.

Она назвала эти сообщения слухами. «Нет. Какой рак? Ой, боже мой, боже. Какие слухи странные», — сказала она.

Сейчас проживающая в Варшаве Брыльска находится на карантине в связи с коронавирусом. Необходимые покупки для нее совершает сын.

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