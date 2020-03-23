Клип на песню Little Big набрал более 42 млн просмотров

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Клип на песню Uno российской группы Little Big набрал уже более 42 млн просмотров на YouTube.

Коллектив должен был выступать с композицией Uno на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме, однако музыкальное соревнование было отменено в связи с пандемией коронавируса.

18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год. Песни, заявленные в 2020 году, не смогут войти в конкурсную программу в следующей.

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