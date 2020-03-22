Балалаечник из Перми перепел песню Little Big с текстом о коронавирусе
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Балалаечник из Пермской области Андрей Киряков переписал оригинальный текст песни «Uno» группы Little Big. Он назвал композицию «Коронавирус, adios!» .
Соответствующий ролик был опубликован в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».
В своем варианте музыкант призвал людей не паниковать, а заняться спортом, чтобы не подхватить коронавирус. Вместе с Киряковым композицию исполнила певица Полина Калинина.
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