Шнуров ответил Жириновскому на критику за слова о Крыме
close
Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о полуострове Крым. Ответ он опубликовал в виде стихотворения в своем Instagram.
Шнуров выразил мнение, что такой критикой Жириновский пытается напомнить о себе лишний раз.
В стихотворении музыкант называет Жириновского «вставшей из прошлого тенью».
«Был подъем, теперь пошел на спад./ Понимая то, что время его вышло / Старый клоун шутит невпопад», — написал Шнуров в посте.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма
— Шнуров подал документы на довыборы в Заксобрание Петербурга