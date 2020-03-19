Шнуров ответил Жириновскому на критику за слова о Крыме

Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о полуострове Крым. Ответ он опубликовал в виде стихотворения в своем Instagram.

Шнуров выразил мнение, что такой критикой Жириновский пытается напомнить о себе лишний раз.

В стихотворении музыкант называет Жириновского «вставшей из прошлого тенью».

«Был подъем, теперь пошел на спад./ Понимая то, что время его вышло / Старый клоун шутит невпопад», — написал Шнуров в посте.

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