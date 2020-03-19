Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы «Ленинград» и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: «Поживем — увидим». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, музыкант уже сам «себя закопал».

«Его спрашивают: «Крым наш?» Он молчит. Все! Куда ты идешь в политику, если мы уже поправку в Конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий и отторжении? А он собрался идти в политику», — заявил Жириновский в ходе своего выступления в Госдуме.

Глава ЛДПР также призвал каждого заниматься своим делом.

«Если певец — пой песни, парикмахер должен своим делом заниматься, банщик... и так далее», — считает Жириновский.

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