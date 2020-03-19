На звезду сериала «Кадетство» завели дело за избиение врачей

В отношении актера Кирилла Емельянова возбуждено уголовное дело после его участия в конфликте с полицейскими и врачами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвокатское бюро «Бишенов и партнеры».

В бюро уточнили, что дело возбуждено по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Также пресс-служба бюро добавила, что адвокат актера сериала «Кадетство» намерен добиваться его освобождения в ближайшее время.

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