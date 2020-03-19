Актриса «Игры престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом

Американская актриса Индира Варма сообщила поклонникам в Instagram, что заболела новым типом коронавируса COVID-19.

Актриса отметила, что находится в изоляции, а также призвала подписчиков беречь здоровье и своих близких.

Варма известна по роли Элларии Сэнд в культовом сериале «Игра престолов». Кроме того, она играет в спектакле «Чайка» по пьесе Антона Чехова, который пришлось отменить из-за заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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