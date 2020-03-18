Александринский театр во время эпидемии будет показывать спектакли в режиме онлайн
Александринский театр в Санкт-Петербурге временно закрылся для посетителей из-за коронавируса и теперь будет играть спектакли в пустом зале, транслируя их онлайн в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного режиссера театра Николая Рощина.
Рощин рассказал, что театр пошел на такой шаг, стремясь сохранить активность в условиях, когда зритель вынужден сидеть дома.
Он отметил, что любой житель России сможет бесплатно смотреть эксклюзивные онлайн-трансляции премьер в онлайн-проекте «Большой эфир» в приложении «Триколор Кино и ТВ».
При этом, по словам режиссера, никто из коллектива театра не уйдет в вынужденный отпуск.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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