Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
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Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, бригада скорой помощи приехала к Емельянову, когда тот находился в бессознательном состоянии. Подруга артиста объяснила, что он «выпил и потерял сознание».
Когда врачи попытались привести Емельянова в чувство, он набросился на них с кулаками.
В результате травмы получил фельдшер скорой помощи. Он написал на актера заявление в полицию.