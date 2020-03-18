Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

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Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, бригада скорой помощи приехала к Емельянову, когда тот находился в бессознательном состоянии. Подруга артиста объяснила, что он «выпил и потерял сознание».

Когда врачи попытались привести Емельянова в чувство, он набросился на них с кулаками.

В результате травмы получил фельдшер скорой помощи. Он написал на актера заявление в полицию.