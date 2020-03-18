Эрнст назвал «победителя» «Евровидения-2020»

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал отмену международного музыкального конкурса «Евровидение-2020». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Он выразил сожаление о том, что конкурс, который должен был пройти в мае 2020 года в Нидерландах, не состоится.

Гендиректор Первого канала подчеркнул, что группа Little Big стала победителем по итогам просмотров клипа на канале конкурса.

«Для себя сочтем, что в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — заключил Эрнст.

На данный момент клип «UNO» группы Little Big набрал 33 млн просмотров.

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