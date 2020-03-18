Звезда «Игры престолов» устроил дебош в самолете

Британский актер и звезда сериала «Игра престолов» Шон Бин бросил в жену бокал с вином на борту самолета. Об этом сообщает The SunThe Sun со ссылкой на пассажиров рейса.

Известно, что супружеская чета направлялась первым классом из Ванкувера в Лондон.

По словам источников, во время полета актер и его 33-летняя жена Энди Мур начали ругаться.

В какой-то момент женщина не выдержала и вылила на колени 60-летнего супруга белое вино, после этого он встал и с криками бросил в нее бокал.

Члены экипажа попытались успокоить пассажиров. Известно, что о случившемся в полицию никто не сообщил.

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