Похороны Лимонова будут закрытыми

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Похороны писателя Эдуарда Лимонова будут закрытыми для СМИ и поклонников в соответствии с последним желанием умершего, сообщила пресс-служба партии «Другая Россия».

«Похороны Эдуарда Лимонова и прощание с ним будут закрыты для широкой общественности и СМИ. Таким было его последнее желание», — говорится в сообщении.

Эдуард Лимонов скончался 17 марта из-за онкологического заболевания.

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