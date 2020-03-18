Похороны Лимонова будут закрытыми
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Похороны писателя Эдуарда Лимонова будут закрытыми для СМИ и поклонников в соответствии с последним желанием умершего, сообщила пресс-служба партии «Другая Россия».
«Похороны Эдуарда Лимонова и прощание с ним будут закрыты для широкой общественности и СМИ. Таким было его последнее желание», — говорится в сообщении.
Эдуард Лимонов скончался 17 марта из-за онкологического заболевания.
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