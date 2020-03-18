В Лондоне Ольге Куриленко отказали в госпитализации с коронавирусом
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Заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко в Instagram рассказала, что ей отказали в госпитализации из-за перегруженности лондонских больниц.
«Почему я не в больнице? Потому, что они переполнены... Мне сказали звонить опять в скорую, если станет хуже», — написала Куриленко.
Актриса добавила, что не знает, где заразилась коронавирусом.
16 марта Ольга Куриленко объявила, что у нее подтвердился коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
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