Лукьяненко считает, что прощание с Лимоновым должно состояться несмотря на коронавирус

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Писатель Сергей Лукьяненко считает, что не стоит запрещать людям проститься с поэтом и публицистом Эдуардом Лимоновым несмотря на коронавирус. Об этом Лукьяненко сообщил «Газете.Ru».

«Мне кажется, что в данном случае глупо ограничивать людей, которые бы хотели проститься с покойным. Каждый человек пусть сделает выбор — готов ли прийти или не готов. Для людей молодых этот вирус не столь опасен. Так что, я думаю, не стоит запрещать людям проститься с Лимоновым», — сказал Лукьяненко.

Эдуард Лимонов скончался 17 марта на 78-м году жизни.

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