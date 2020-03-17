Лукьяненко считает, что прощание с Лимоновым должно состояться несмотря на коронавирус
Эксклюзив
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Писатель Сергей Лукьяненко считает, что не стоит запрещать людям проститься с поэтом и публицистом Эдуардом Лимоновым несмотря на коронавирус. Об этом Лукьяненко сообщил «Газете.Ru».
«Мне кажется, что в данном случае глупо ограничивать людей, которые бы хотели проститься с покойным. Каждый человек пусть сделает выбор — готов ли прийти или не готов. Для людей молодых этот вирус не столь опасен. Так что, я думаю, не стоит запрещать людям проститься с Лимоновым», — сказал Лукьяненко.
Эдуард Лимонов скончался 17 марта на 78-м году жизни.
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