Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса

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AP

Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Приостанавливают работу государственные музеи, выставки, театры, филармонии, театры и кинотеатры.

В России коронавирусом заразились 114 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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