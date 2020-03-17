Музеи начали закрываться в Москве из-за коронавируса

Столичные музеи временно закрывают свои двери для посетителей, начиная со вторника, 17 марта, в связи с введением мер по противодействию коронавирусу, сообщает «Интерфакс».

Одним из самых первых (14 марта) в Москве закрылся музей современного искусства «Гараж». После того как мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом, о закрытии объявили и другие музеи.

В частности, с 17 марта не будут работать музей космонавтики, Государственный музей А.С. Пушкина, Государственный Дарвиновский музей, музей русского импрессионизма, музей Героев СССР и РФ, музей-панорама «Бородинская битва», музей «Кутузовская изба» и не только.

Не закрываться на карантин решили Третьяковская галерея, Государственный исторический музей и Музеи Московского Кремля.

По последним данным, в Москве зафиксировали 93 случая заражения коронавирусом, при этом пять человек уже выздоровели.

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