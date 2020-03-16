Большой театр отменяет все спектакли из-за коронавируса

Государственный академический Большой театр отменяет все постановки на фоне пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора театра Владимира Урина.

Спектакли отменяются с 17 марта по 10 апреля 2020 года в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина. Зрители смогут вернуть приобретенные билеты с полным возвратом средств, заявил Урин.

По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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