Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса и модель Ольг Куриленко сообщила поклонникам в Instagram о положительных результатах теста на выявление нового типа коронавируса COVID-19.

Он отметила, что факт заболевания был установлен неделю назад. С тех пор, по словам актрисы, она сидит в изоляции.

«Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!», — написала Куриленко.

Актриса наиболее известна своими ролями в фильме «Париж, я люблю тебя», а также в роли девушки агента 007 в фильме саги про Джеймса Бонда.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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