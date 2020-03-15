Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Корреспондент задала ей вопросы по поводу данной вечеринки. Артистка, отвечая на них, отметила, что мужчины делают ей праздник «реально каждый день».

«С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым. Пишут мне на лепешке мое имя, Анастасия, тмином. А вам, чем ваше имя написано? У вас его нет. <…> Вот в чем разница, понимаете, наша с вами. Она таковой будет оставаться по жизни», — заявила Волочкова.

Она добавила, что представление с сухим льдом для нее устроил «любимый человек».

«Это вещество, сухой лед, белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество, знаете, для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин», — добавила Волочкова.

В свою очередь, пиар-директор балерины Наталья Ракицкая извинилась за ее слова и сообщила, что та отвечала на вопросы журналиста «спросонья, не разобравшись в ситуации». По ее словам, Волочкова не знала о трагедии, случившейся на дне рождения блогера Екатерины Диденко. Тогда на вечеринке в честь этого события погибли три человека.

До этого пользователи сети раскритиковали Волочкову за публикацию видео, на котором можно увидеть шоу с использованием сухого льда в ресторане. Некоторые из них назвали поведение балерины неуместным после гибели людей на дне рождения Диденко.

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